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Украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты

Комментариев: 1
Средний житель Украины хотел бы получать 19,3 тыс. грн. По сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.
Большинство украинцев недовольны своей зарплатой
Большинство украинцев недовольны своей зарплатой
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечается в публикации, по сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

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Также сообщается, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным опроса, в настоящее время зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

При этом, в сравнении с февралем 2018 года, число украинцев, которым достаточно зарабатываемых денег, увеличилось на 7%.

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Опрос проводился в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Ранее сообщалось о том, какие заработные платы получили народные депутаты Украины. Самую высокую заработную плату получил первый вице спикер Руслан Стефанчук, а наименьшую – Анна Коваленко.

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Теги: соцопросы, зарплаты, опрос, зарплата
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Jamz    07.10.2019, 10:59
Оценка:  0
Jamz
в опросе кого больше было по возрастной категории? людей от 45 лет? новость ни о чём.... статистика где?
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