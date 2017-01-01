Украина договорилась об экспорте молока в Саудовскую Аравию

В список экспортеров молочной продукции в Саудовскую Аравию внесены 35 украинских компаний.

Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочной продукции в страну. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читай также: Украина увеличила агроэкспорт в ЕC до $4,1 млрд

Отмечается, что в список внесены 35 украинских производителей - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об этом Посольство Украины в стране.

Ранее сообщалось, что можно купить на одну гривну. Оказывается, на одну гривну все-таки можно сделать кое-какие закупки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram