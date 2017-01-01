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Украина договорилась об экспорте молока в Саудовскую Аравию

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В список экспортеров молочной продукции в Саудовскую Аравию внесены 35 украинских компаний.
Украина начнет экспорт молока в Саудовскую Аравию
Украина начнет экспорт молока в Саудовскую Аравию
Getty Images

Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии зарегистрировала список украинских предприятий, которые могут осуществлять экспорт молока и молочной продукции в страну. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что в список внесены 35 украинских производителей - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об этом Посольство Украины в стране.

Ранее сообщалось, что можно купить на одну гривну. Оказывается, на одну гривну все-таки можно сделать кое-какие закупки.

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Теги: Украина, Саудовская Аравия, молоко, экспорт
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