"Подорожает": Эксперт спрогнозировал курс доллара на этой неделе

За прошлую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, каким будет курс доллара на этой неделе. Также эксперт проанализировал колебания курса.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

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“Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,08 грн до 24,61 грн (+2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время выросли с 24,34/24,38 до 24,80/24,85 (+1,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,13/24,43 до 24,74/25,22 (+2,5%/+3,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой“ – отметил эксперт.

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“На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению“ – подчеркнул он.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн - заявил Иосуб

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены.

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