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"Подорожает": Эксперт спрогнозировал курс доллара на этой неделе

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За прошлую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%.
По мнению эксперта, доллара может подорожать
По мнению эксперта, доллара может подорожать
НБУ

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, каким будет курс доллара на этой неделе. Также эксперт проанализировал колебания курса.

Об этом сообщают finance.bigmir.net.

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“Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,08 грн до 24,61 грн (+2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время выросли с 24,34/24,38 до 24,80/24,85 (+1,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,13/24,43 до 24,74/25,22 (+2,5%/+3,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой“ – отметил эксперт.

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“На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению“ – подчеркнул он.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн - заявил Иосуб

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены

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Теги: курс валют, курс доллара, курс гривны
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