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Средняя ставка по кредитам в ломбардах составила больше 200%

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По данным Нацкомфинуслуг, в Украине зарегистрировано 343 ломбарда и больше 6 тысяч их подразделений.
чаще всего украинцы берут кредиты под залог ювелирных изделий
чаще всего украинцы берут кредиты под залог ювелирных изделий
depositphotos.com

На конец первого полугодия 2019 года активы ломбардов составляли 3,92 млрд грн, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уставный капитал вырос на 1,1% - до 1,51 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг.

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Сумма предоставленных кредитов под залог за первое полугодие составила 9,05 млрд, оценочная стоимость имущества, принятого в залог, - 10,57 млрд грн, количество предоставленных кредитов – 5,9 млн, сумма погашенных кредитов – 8,75 млрд грн, в т.ч. за счет залогового имущества – 1,1 млрд грн.

  • Показатели ломбардов по итогам первого полугодия 2019 года:
  1. Средний размер кредитов - 1537 грн.
  2. Средняя годовая процентная ставка - 209,9%.
  3. Наибольшую долю составляют кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и камней - 75,2%.

Ранее Зеленский выступил за расширение полномочий НБУ.  Президент Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект о “сплите“, предусматривающий расширение полномочий НБУ. Речь шла о надзоре за небанковскими учреждениями.

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Теги: Украина, ломбард, кредит, процентные ставки
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