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В Украине может появиться еще один выходной – День Независимости

Комментариев: 6
Соответствующий проект постановления предложила нардеп от партии Слуга Народа Оксана Савчук.
Нардепы предлагают украинцам еще один выходной
Нардепы предлагают украинцам еще один выходной
Getty Images

На сайте Верховной Рады 3 октября был зарегистрирован Проект Постановления №2205 О Дне Независимости Украины. Инициатор Проекта – нардеп от Слуги народа Оксана Савчук.

Об этом сообщают Финансы.bigmir.net.

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Нардеп предлагает признать 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. 24 августа Савчук рекомендует считать Днем восстановления Независимости Украины и также его ежегодно отмечать.

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“22 января 1918 года был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым была восстановлена национальная государственность украинской нации. Однако с 18 марта 1921 года по 23 августа 1991 года территория Украины была оккупирована. Оккупацию территорий Украинской Народной Республики осуществляли РСФСР, а затем СССР, Польская Республика, Чехословацкая Республика, Королевство Румыния, Королевство Венгрия, Германская империя“ – говорится в пояснительной записке.

Реализация этого постановления не требует выделения средств из Государственного бюджета Украины

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“Для восстановления исторической справедливости необходимо признать преемственность современного государства Украина от Украинской Народной Республики. Первым этапом этого пути и станет перенос Дня независимости на 22 января“ - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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Теги: Украина, выходной, день независимости
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Комментариев (6)
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Peyot    07.10.2019, 15:53
Оценка:  0
Peyot
День востановления независимости у нас будет когда мы выгоним руских окупантов а с ними и всю колорадскую и зеленую нечесть!!!!
fkrfyfan    07.10.2019, 16:16
Оценка:  0
fkrfyfan
А с галицайскими нацистами -гомосексуалистами что делать?
fkrfyfan    07.10.2019, 15:14
Оценка:  -1
fkrfyfan
А ещё надо ввести "День подтверждения независимости"
Huper!    07.10.2019, 15:50
Оценка:  -1
Huper!
А тебе какое дело? Ты же московский ватник)) Господи, да удали ты этот профиль уже, его все знают
fkrfyfan    07.10.2019, 15:51
Оценка:  -2
fkrfyfan
А тебе запукровский селюк какое дело до украины?
Sergey Sergeevic    07.10.2019, 16:08
Оценка:  +2
Sergey Sergeevic
и день потери, точнее дни =) Дебилы ...
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