В Украине может появиться еще один выходной – День Независимости

Соответствующий проект постановления предложила нардеп от партии Слуга Народа Оксана Савчук.

Нардепы предлагают украинцам еще один выходной Getty Images

На сайте Верховной Рады 3 октября был зарегистрирован Проект Постановления №2205 О Дне Независимости Украины. Инициатор Проекта – нардеп от Слуги народа Оксана Савчук.

Об этом сообщают Финансы.bigmir.net.

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Нардеп предлагает признать 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. 24 августа Савчук рекомендует считать Днем восстановления Независимости Украины и также его ежегодно отмечать.

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“22 января 1918 года был провозглашен IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым была восстановлена национальная государственность украинской нации. Однако с 18 марта 1921 года по 23 августа 1991 года территория Украины была оккупирована. Оккупацию территорий Украинской Народной Республики осуществляли РСФСР, а затем СССР, Польская Республика, Чехословацкая Республика, Королевство Румыния, Королевство Венгрия, Германская империя“ – говорится в пояснительной записке.

Реализация этого постановления не требует выделения средств из Государственного бюджета Украины

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“Для восстановления исторической справедливости необходимо признать преемственность современного государства Украина от Украинской Народной Республики. Первым этапом этого пути и станет перенос Дня независимости на 22 января“ - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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