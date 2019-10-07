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Украина сократила резервы из-за госдолга

Комментариев: 3
Международные резервы Украины сократились на 2,6% - до 21,4 млрд долл. из-за платежей по погашению госдолга.
Данные опубликовал Национальный банк по состоянию на 1 октября
Данные опубликовал Национальный банк по состоянию на 1 октября
пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили 21,438 млрд долл., что на 2,6% ниже показателя месяцем ранее, сообщает пресс-центр НБУ.

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Сокращение резервов в сентябре обусловлено значительными объемами платежей по погашению государственного долга. Согласно приведенным данным, за месяц правительство и Нацбанк уплатили в счет обслуживания и погашения валютного госдолга 1,974 млрд долл., в том числе 1,224 млрд долл. – по еврооблигациям.

Отмечается, что эти расходы частично были компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа в валюте на сумму 546,9 млн долл. Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Нацбанку пополнить резервы посредством покупки валюты на 930,3 млн долл.

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При этом стоимость финансовых инструментов в результате переоценки уменьшилась на 80,8 млн долл. Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и на 3% выше показателя на начало года.

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены

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Теги: Украина, резерв, госрезерв, госдолг, Золотовалютные резервы
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Комментариев (3)
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НужныПогромы    07.10.2019, 17:52
Оценка:  -1
НужныПогромы
А сколько из этих денег пошло на зарплату Американским политикам (сыну Байдена, сыну Пелози Ненси, Сыну Дэна Керри ), поэтому что жадярские Зебилы не знают как управлять.
НужныПогромы    07.10.2019, 17:48
Оценка:  -1
НужныПогромы
Все предыдущие Президенты накапливали резервы, ЗЕЛЕНЫЙ Жадяра с Коломойским и Боголюбовым пришли воровать.
гость  (аноним)  07.10.2019, 17:27
Оценка:  +1
гость
так вроде до конца года еще больше 2,5 лярдов баксов отдавать...А судя по бегству инспекторов мвф грошей в этом году не дадут.
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