Украина выплатит почти 200 млрд грн за полгода

В последнем квартале текущего года Украины должна выплатить 80 миллиардов гривен, в первом следующего - 115 млрд.

Украина второй год подряд потратит треть бюджета на долги НБУ

За будущие два квартала Украина выплатит по долгам более 195 миллиардов гривен. Об этом свидетельствует прогноз Министерства финансов.

Читай также: Украина сократила резервы из-за госдолга Так, ведомство снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019 года на 2,78 млрд грн – до 80,30 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн.

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020 году прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно, тогда как во втором и четвертом квартале они оцениваются соответственно в 91,35 млрд грн и 33,98 млрд грн.

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По данным Минфина, госдолг Украины на 31 августа 2019 года составлял 1809,86 млрд грн, в том числе внешний - 1004,63 млрд грн. Помимо этого, гарантированный госдолг на эту дату был равен 257,26 млрд грн, в том числе внешний – 246,24 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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