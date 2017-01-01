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Украина нарастила транзит и импорт газа

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За девять месяцев текущего года в украинские ПХГ было закачано на треть больше газа, чем годом ранее. Вместе с тем потребление газа пользователями сократилось.
Укртрансгаз увеличил запасы газа
Укртрансгаз увеличил запасы газа
Укртрансгаз

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за январь-сентябрь 2019 года составили 64,3 млрд куб. м, что 0,9 млрд куб. м или на 1% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

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По данным пресс-службы, всего за девять месяцев 2019 года в Украину импортировано 11,6 млрд куб. м гада, что больше на 44% аналогичного прошлогоднего объема.

В январе-сентябре 2019 года в ПХГ было закачано 11,8 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 1 октября 2019 года в ПХГ Украины хранится 20,5 млрд куб. м голубого топлива. Это на 26% больше, чем год назад.

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Вместе с тем, украинские потребители стали сжигать меньше газа, чем годом ранее.  Так, за январь-сентябрь 2019 года Укртрансгаз поставил по магистральным газопроводам 17,9 млрд куб. м газа, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, по данным компании, за девять месяцев поступления природного газа в газотранспортную систему Украины от газодобывающих предприятий страны составили 15,5 млрд куб. м, как и по состоянию на 1 октября прошлого года.

 

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Теги: газ, газопровод, Укртрансгаз, транзит газа, ПХГ
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