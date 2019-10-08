Стало известно, сколько Пристайко заработал в сентябре

Министр МИД в прошлом месяце получил 27 тыс 504 грн.

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в сентябре получил 27 тыс 504 грн (до вычета налогов). С вычетом сумма составила 22 тыс 141 грн.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Оклад министра составляет 10 тыс 666 грн, надбавка за выслугу лет – 5 тыс 333,33 грн, за доступ к государственной тайне – 2 тыс 133,33 грн, зарплата за дни командировок – 7 тыс 238,10 грн.

Заместители министра заработали больше. Например, первый зам Елена Зеркаль заработала 68 тыс 346,53 грн, замминистр Сергей Кислица - 67 тыс 410,44 грн.

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Василий Боднар заработал в сентябре 65 тыс 389,01 грн. Еще один заместитель – Егор Божок – заработал 65,1 тыс грн.

Ранее сообщалось о том, как успешно пройти собеседование. Иногда на собеседовании важнее поведение, чем слова.

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