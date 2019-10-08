Сколько в сентябре получил глава НАБУ Артем Сытник

Директор НАБУ в прошлом месяце заработал 170 тыс грн (с вычетом налогов 136 тыс грн).

Глава НАБУ в сентябре получил заработную плату в размере 170 тыс грн. В эту сумму вошли оклад – 90 тыс, надбавка за выслугу лет – 27 тыс, за доступ к гостайне – 9 тысгрн, бонус экспертам по вопросам тайны – 18 тыс грн, за ранг – 685 грн, индексация – 184 грн, другие выплаты (отпускные, командировочные) – 24 тыс.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Заместители Сытника получили чуть меньше. Например, Гизо Углава - 110 тыс, а Татьяна Варварская 127 тыс.

Анатолий Новак в сентябре заработал 159 тыс грн (фактически получил 156 тыс.

Ранее сообщалось о том, что Рада предлагает принимать чиновников на работу по контракту. Наем по контракту должен мотивировать государственных служащих к более добросовестному исполнению обязанностей.

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