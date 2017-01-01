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В Кабмине улучшили прогноз по росту экономики

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По новым данным, ВВП Украины вырастет в текущем году на 3,2%, тогда как ранее ожидался рост в 2,7%.

По итога года реальный валовый внутренний продукт Украины вырастет на 3,2%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, 8 октября.

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Таким образом, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7%, сделанной в апреле, прогноз роста экономики улучшен.

Также немного улучшен и прогноз на 2020 год - с 3% до 3,2%.

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Как отмечается, почти все оцененные риски на 2019-2020 годы (как внешние, так и внутренние) имеют интегральные оценки ниже, чем в предыдущем опросе.

Ранее в Кабмине значительно улучшили прогноз по гривне. Средний курс гривны в 2019 году будет на уровне 26,3 за доллар, тогда как ранее ожидался курс 28 грн/доллар.

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Теги: экономика, Минэкономики, ВВП, прогноз, экономика Украины
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