Перепись населения в Украине: Что будут спрашивать и как не попасться на мошенников

Если возникли сомнения в подлинности удостоверения переписчика - вызывайте полицию.

Последний раз перепись проводилась в 2001 году depositphotos.com

Согласно проекту Бюджета на 2020 год, в Украине запланирована перепись населения. На ее проведение выделят 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает КП.

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Перепись необходима для правильного формирования государственной политики во всех сферах жизни. В частности, для того, чтобы ликвидировать фейки в госреестрах.

Чтобы не возникало перекосов при проведении той же трудовой, пенсионной реформы, нужно точно знать, сколько у нас трудоспоспособного, предпенсионного населения, - поясняет политолог Владимир Бондаренко

Очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают, - заявил премьер-министр Алексей Гончарук

Как будет проводиться перепись населения

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Украинцам будут задавать вопросы, касающиеся персональных данных. Согласно закону о переписи населения есть 12 базовых вопросов: ФИО, пол, возраст, дата и место рождения, семейное положение, этническое происхождение, языковые отличия, гражданство, образование, источники существования, занятость, миграционная активность, жилищные условия.

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Для обеспечения собственной безопасности необходимо требовать удостоверение переписчика. В документ должно быть вклеено фото и указана следующая информация: ФИО, координаты переписного участка. При себе у переписчика должен быть паспорт.

Ранее сообщалось, что почти 100 млн человек выехало из Украины в 2018 году. С каждым годом количество людей, оформленных пограничниками, стремительно растет.

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