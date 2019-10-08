В Кабмине значительно улучшили прогноз по гривне

Средний курс гривны в 2019 году будет на уровне 26,3 за доллар, тогда как ранее ожидался курс 28 грн/доллар.

Гривна будет девальвировать не так быстро, как ожидалось Пресс-центр НБУ

Среднегодовой курс гривны по итогам текущего года составит 26,3 за доллар. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства во вторник, 8 октября.

Согласно прогнозу на 2020 год, курс гривны составит 27,3 за доллар.

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Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.

Рост потребительских цен в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).

Ранее в НБУ объяснили, как формируется курс валют. Официальный курс украинской валюты формируется на основании данных за день на межбанке.

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