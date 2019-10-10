Премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление

Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление. Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин премьер-министр Алексей Гончарук, передает Украинская правда.

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"Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.

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"Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет", – отметил премьер.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют повысить тарифы на отопление. Со следующего года стоимость отопления в столице может вырасти почти на треть.

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