Премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление
Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление. Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин премьер-министр Алексей Гончарук, передает Украинская правда.
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"Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.
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"Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет", – отметил премьер.
Ранее сообщалось, что в Киеве планируют повысить тарифы на отопление. Со следующего года стоимость отопления в столице может вырасти почти на треть.
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