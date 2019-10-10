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Украина в три раза сократила транзит нефтепродуктов

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Все транзитные перевозки бензина и дизельного топлива осуществлялись в направлении Молдовы.

Транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины в сентябре сократились в три раза – до 5 500 тонн, по сравнению с объемами сентября 2018 года (18 000 т). Об этом накануне сообщило издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

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Отмечается что все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

За отчетный месяц было транзитировано 3800 тонн дизельного топлива, что на 60% меньше показателя августа прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.

Транзит бензинов в сентябре составил 1700 тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову.

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За девять месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 88,3 тысяч тонн, что на 24% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Ранее сообщалось, что Газпром заявил о продлении контракта на переходный период

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Теги: Украина, Беларусь, бензин, Молдова, транзит, дизтопливо, нефтепродукты
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WTF2_сосет_хyй    10.10.2019, 12:03
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