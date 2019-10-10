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Пресс-марафон президента: Что будет с ПриватБанком

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Президент Украины прокомментировал риск возвращения банка Игорю Коломойскому.
Президент Украины будет защищать интересы государства
Президент Украины будет защищать интересы государства
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал риски возвращения ПриватБанка экс-владельцу и олигарху Игорю Коломойскому. Об этом он заявил сегодня во время пресс-марафона. 

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На вопрос журналиста, будет ли ПриватБанк возвращен экс-владельцу по решению суда, Владимир Зеленский ответил так. 

Я ни одному судье не звонил, ничего не просил. Посмотрим на результат. Если результат будет таким, что мне придется защищать страну, то я буду влиять - подчеркнул президент

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Ранее Зеленский раскрыл два плана по Донбассу. Президент подчеркнул, что основной его целью является мир.

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Теги: Владимир Зеленский, Приватбанк
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Huper!    10.10.2019, 11:50
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Huper!
А кто звонил судьям на счет Цемаха и Вышинского?
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