Пресс-марафон президента: Что будет с ПриватБанком

Президент Украины прокомментировал риск возвращения банка Игорю Коломойскому.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал риски возвращения ПриватБанка экс-владельцу и олигарху Игорю Коломойскому. Об этом он заявил сегодня во время пресс-марафона.

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На вопрос журналиста, будет ли ПриватБанк возвращен экс-владельцу по решению суда, Владимир Зеленский ответил так.

Я ни одному судье не звонил, ничего не просил. Посмотрим на результат. Если результат будет таким, что мне придется защищать страну, то я буду влиять - подчеркнул президент

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Ранее Зеленский раскрыл два плана по Донбассу. Президент подчеркнул, что основной его целью является мир.

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