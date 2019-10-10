Зеленский по ФОПам: Наши ребята на правильном пути

Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятый недавно законопроект №1053-1 О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг “для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

По мнению Владимира Зеленского, некоторые компании использовали ФОПы для уклонения от налогов.

Как работает та или иная компания мы с вами понимаем. Что были ФОПы? Это нормально, когда ФОПы. ФОПы работают – это нормально. Но когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали, что оформляют все на ФОПы. Очень много ФОПов работает в одной компании. Вы же знаете, как все это происходит - подчеркнул Зеленский

Президент считает, что принятое решение по ФОПам верное. Зеленский надеется на то, что украинский бизнес наконец-то выйдет из тени.

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“Поэтому наши ребята, правительство, все что они хотели, так это побороть такие коррумпированные схемы в любой компании, независимо от того чем занимается компания. Именно для этого законопроект. Я думаю, что они на правильном пути и это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги“, - отметил он.

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Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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