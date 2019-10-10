Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский по ФОПам: Наши ребята на правильном пути

Комментариев: 2
Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ФОПах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ФОПах
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятый недавно законопроект №1053-1 О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг “для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

По мнению Владимира Зеленского, некоторые компании использовали ФОПы для уклонения от налогов.

Как работает та или иная компания мы с вами понимаем. Что были ФОПы? Это нормально, когда ФОПы. ФОПы работают – это нормально. Но когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали, что оформляют все на ФОПы. Очень много ФОПов работает в одной компании. Вы же знаете, как все это происходит - подчеркнул Зеленский

Президент  считает, что принятое решение по ФОПам верное. Зеленский надеется на то, что украинский бизнес наконец-то выйдет из тени.

Читай также: Пресс-марафон президента: Что будет с ПриватБанком

“Поэтому наши ребята, правительство, все что они хотели, так это побороть такие коррумпированные схемы в любой компании, независимо от того чем занимается компания. Именно для этого законопроект. Я думаю, что они на правильном пути и это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги“, - отметил он. 

Читай также: Когда я пришел, думал, будем “сажать“ на второй день, - Зеленский

Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, фопы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Бигсэм    10.10.2019, 12:33
Оценка:  0
Бигсэм
Наши ребята так закопают страну.
lusyika    10.10.2019, 12:31
Оценка:  +1
lusyika
Чому не біля кіоску з шаурмою брифінг????? Дивись і косата бабаюля підтягнеться!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь