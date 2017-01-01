"Нет нигде в Европе": Зеленский о "зеленом" тарифе

Президент прокомментировал вопрос "зеленого" тарифа в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с "зеленым" тарифом и заявил о том, что его нужно "снижать". Об этом президент рассказал во время пресс-марафона.

По мнению Зеленского, с "зеленым" тарифом сложилась сложная ситуация.

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"Что касается вопроса "зеленого" тарифа. Я знаю, что разбираются, там очень сложная ситуация. Таких "зеленых" тарифов - вы знаете, что действительно нет нигде в Европе, у нас они наивысшие", - подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, основная проблема заключается в том, что контракты уже подписаны. Однако несмотря на это, " нужно найти нормальные рыночные тарифы".

Поэтому я думаю, проблема там будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт. Но нужно найти нормальные рыночные тарифы – заявил он

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Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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