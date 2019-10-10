Украина будет виновной в отключении газа в Европе, если не успеет провести анбандлинг – Нафтогаз

Глава Нафтогаза прокомментировал процесс отделения ГТС от Нафтогаза.

Глава Нафтога Андрей Коболев заявил о том, что Украину могут обвинить в проблемах с поставками газа в ЕС в том случае, если мы не успеем провести анбалдинг (отделение ГТС от Нафтогаза). Об этом сообщает пресс-служба.

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По его мнению, у Украины могут возникнуть многочисленные проблемы с поставщиками и европейскими партнерами, перед которыми страна взяла соответствующие обязательства.

“Если мы не сможем завершить анбандлинг правильно и корректно, Украина будет обвинена во всех потенциальных проблемах следующей зимы. У нас нет четырех месяцев. Мы должны получить полностью сертифицированного оператора до конца этого года“, - сообщил Коболев.

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Он отметил, что российская сторона будет тщательно изучать то, как Украина проведет анбандлинг перед тем, как заключать новое соглашение о транзите газа. Отметим, что проведение анбандлинга является условием заключения контракта по европейским правилам.

Ранее сообщалось о том, что в Украине начался финальный этап разделения ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа.