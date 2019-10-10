Правительство будет развивать мобильную Укрпочту - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал основные приоритеты работы в почтовой сфере. Минист считает необходимым развитие мобильных почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба.
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“Программой действий Правительства определено, что почта должна быть доступной и качественной. Для малых и отдаленных населенных пунктов почта остается последним очагом связи жителей с государством. Это социальная функция Укрпочты, от которой мы не отказываемся“ - заявил министр.
“Для обеспечения доступности почтовых услуг в отдаленных населенных пунктах будут развиваться мобильные почтовые отделения: их количество будет увеличено в 3,8 раза (с 130 до 500 единиц)“, - подчеркнул он
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Ранее сообщалось о том, что доставлять пенсии на дом в Украине будет не только Укрпочта. Кабмин запустил пилотный проект.
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