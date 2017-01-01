Зеленский: Данилюк хотел быть премьером, ПриватБанк ни при чем

Президент прокомментировал увольнение экс-главы СНБО Александра Данилюка.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину увольнения экс-главы СНБО Александра Данилюка. Президент подчеркнул, что вопрос по ПриватБанку к отставке отношения не имеет.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона.

По словам президента, Данилюк не ожидал подписания заявления.

Читай также: Данилюк объяснил, почему миссия МВФ спешно покинула Украину

“Я с уважением к нему относился, и наверняка он ожидал от меня, что я его не подпишу. Внутри команды есть недоразумение. Но меня достала игра, я их не подписываю – ты извини, он тебе наступил на ногу. Я не согласен с господином Данилюком, что он ушел из-за ПриватБанка“, - отметил он.

При этом Владимир Зеленский заявил о том, что всегда хорошо относился к Данилюку.

Лучше, чем к любому другому в моей команде. Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал честно: я выбрал другого человека. И сложные отношения с Богданом – это тоже сыграло свою роль – подчеркнул президент

Читай также: “Денег нет, никто ничего не вернет“: Зеленский по ПриватБанку и Коломойскому

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ФОПов. Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.