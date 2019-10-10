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Гончарук: На следующей неделе мы отправляемся в США на переговоры с МВФ

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Премьер-министр Украины заявил о том, что сотрудничество с международными партнерами и донорами важное .
Правительство готовится к очередным переговорам
Правительство готовится к очередным переговорам
Кабмин

Создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики - один из приоритетов деятельности Правительства. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время бизнес-завтрака с руководителями ведущих банковских учреждений, который организовала Независимая ассоциация банков Украины.

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"За нашими отношениями с международными партнерами внимательно следят крупные инвесторы по миру. Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ", - отметил Алексей Гончарук.

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Ранее Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно. По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.

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Теги: Алексей Гончарук, МВФ, переговоры, США
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.10.2019, 15:41
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гость
Инспекция МВФ без оглядки с нележной бежала после поджога хаты Гонтарьки. Сейчас вызвали на ковер - прихватите вазелин
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