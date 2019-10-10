Гончарук: На следующей неделе мы отправляемся в США на переговоры с МВФ
Создание условий для активизации кредитования банками реального сектора экономики - один из приоритетов деятельности Правительства. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время бизнес-завтрака с руководителями ведущих банковских учреждений, который организовала Независимая ассоциация банков Украины.
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"За нашими отношениями с международными партнерами внимательно следят крупные инвесторы по миру. Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки. Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ", - отметил Алексей Гончарук.
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Ранее Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно. По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.
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