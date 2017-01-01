"Нет советскому Трудовому кодексу: Зеленский ответил на очередной вопрос

Президент прокомментировал вопрос по новому Трудовому кодексу.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, касающийся изменений в Трудовом кодексе. По его словам, все текущие ошибки будут доработаны и исправлены. Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

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"Сейчас работают над современным трудовым законодательством и трудовым кодексом. То есть там есть много предложений. Уверен, там есть много мелких ошибок, которые есть все будут вычищены. Уверен, мы все сделаем, услышим людей. Сейчас не идеальная система, но она лучше", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, Украине необходимо избавиться от советского Трудового кодекса.

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"Трудовой кодекс должен защищать людей, защищать их права, но и дать возможность, чтобы кампания, бизнес, завод, фабрика, деревня, чтобы они могли принимать и увольнять специалистов. Вопрос о женщинах в декрете (которые могут быть уволены - ред.) мы снимем", - отметил он.

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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ПриватБанка и Коломойского. Президент заявил о том, что переговоры с Игорем Коломойским необходимо проводить при участии международных экспертов.

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