"Россия нам выкрутит руки": Зеленский прокомментировал Северный поток 2

Президент Украины ответил на вопрос по рискам Северного потока-2.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в случае успешного завершения строительства Северного потока 2, Россия может усилить давление против Украины. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

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“Вы знаете, что из-за “ Северного потока-2“ нам выкрутят руки. Полностью. Россия нам сможет выкрутить руки“ – отметил президент, комментируя вопрос по критике ЕС украинской стороной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против России ввели США.

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“Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против “Северного потока-2“, это было в то время кстати (когда состоялся разговор с Трампом – ред), введены санкции именно Америкой. И я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность. “, - подчеркнул Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ФОПов. Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.

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