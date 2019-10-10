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"Россия нам выкрутит руки": Зеленский прокомментировал Северный поток 2

Комментариев: 5
Президент Украины ответил на вопрос по рискам Северного потока-2.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в случае успешного завершения строительства Северного потока 2, Россия может усилить давление против Украины. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

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“Вы знаете, что из-за “ Северного потока-2“ нам выкрутят руки. Полностью. Россия нам сможет выкрутить руки“ – отметил президент, комментируя вопрос по критике ЕС украинской стороной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против России ввели США.

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“Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против “Северного потока-2“, это было в то время кстати (когда состоялся разговор с Трампом – ред), введены санкции именно Америкой. И я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность. “, - подчеркнул Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский прокомментировал вопрос ФОПов. Президент прокомментировал скандальный законопроект №1053-1.

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Теги: Владимир Зеленский, Северный поток, Украина, РФ, ЕС, США
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Комментариев (5)
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SINOBI-LIFE    10.10.2019, 17:23
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Клоун,а закупать электроэнергию на срасии это как???
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:45
Оценка:  -1
гость
Ничего не изменится, все деньги всё равно у олигархов оставались.
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:16
Оценка:  -1
гость
Так уже выкрутила, и не только руки но и кастрюлю - газ покупаете в Словакии на треть дороже чем могли бы брать у России; По андбалдингу цена транзита (по рыночным законам ЕС)должна быть не выше АЛЬТЕРНАТИВНЫХ маршрутов (сравнима с СП-1, пока не пущен СП-2).
colavova    10.10.2019, 17:00
Оценка:  +1
colavova
а рашка пока сосёт)))
VVTF2wtf_uebok    10.10.2019, 16:02
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Опять рассия, жрите горох нищебродское стадо, чтобы вам руки никто не выкручивал))))
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