В Украине проведут инвентаризацию государственных земель

Инвентаризация будет проведена для "повышения прозрачности работы".

В Украине будет проведена масштабная инвентаризация depositphotos.com

В Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра было принято решение о проведении инвентаризации государственных земель. Об этом сообщает пресс-служба по итогам совещания.

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“Основной задачей мероприятия было согласование единого видения осуществления масштабного процесса инвентаризации земель государственной собственности“ – говорится в сообщении.

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“Участники обсудили процесс инвентаризации земель, в частности, аспекты формирования лотов (территория района, области, двух областей, перечень объектов и т.д.). Также были рассмотрены вопросы обеспечения доступа исполнителей работ по землеустройству ко всем необходимым исходных данных, алгоритмы осуществления контроля качества выполнения работ, вопросы относительно формата выходных данных“ – продолжили в пресс-службе.

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