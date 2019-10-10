Билеты в поездах подорожают – глава Укрзализныци Кравцов
Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о повышении тарифов. Подорожание коснется пассажирских и грузоперевозок. Об этом он сообщил в интервью Цензор.
Будущее повышение связано с запуском оптового рынка электроэнергии.
Читай также: Кравцов анонсировал "кадровый джихад" в Укрзализныци
"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - заявил он.
Какими будут тарифы – глаза УЗ сейчас сказать не может.
Читай также: Мининфраструктуры вернет Укрзализныцю себе и запустит частную тягу
"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии, - заявил Кравцов. - Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года".
Читай также: Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников
Мы также сообщали, что глава Укрзализныци отметил закупку супердорогих вышиванок и рушников. Тогда же он поручил произвести полный аудит процедуры закупок, осуществляемых Укрзализныцей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил