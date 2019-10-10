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Билеты в поездах подорожают – глава Укрзализныци Кравцов

Комментариев: 7
Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.
Евгений Кравцов - глава УЗ
Евгений Кравцов - глава УЗ
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Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о повышении тарифов. Подорожание коснется пассажирских и грузоперевозок. Об этом он сообщил в интервью Цензор.

Будущее повышение связано с запуском оптового рынка электроэнергии.

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"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - заявил он.

Какими будут тарифы – глаза УЗ сейчас сказать не может.

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"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии, - заявил Кравцов. - Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года".

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Мы также сообщали, что глава Укрзализныци отметил закупку супердорогих вышиванок и рушников. Тогда же он поручил произвести полный аудит процедуры закупок, осуществляемых Укрзализныцей.

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Теги: Евгений Кравцов, Укрзализныця, тарифы, электроенергия, повышение тарифов
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Комментариев (7)
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Мыкола    10.10.2019, 17:20
Оценка:  0
Мыкола
У долбо-бов всегда так: как тоько кто-либо начинает им говорить об их недостатках, они сразу же переводят разговор на соседа! Да что мне до той России, когда у нас тоже все село ходят по нужде на улицу ! 30 ет сползания в нищету и находятся кастрюлеголовые, которые все это оправдывают ! Ну не идиоты
гость  (аноним)  10.10.2019, 17:14
Оценка:  0
гость
ФИ_НЕДОРОСЛЬ, ты мандaвошек вычесало или керосином травило? От тебя недешевой солярой несет даже через моник!
гость  (аноним)  10.10.2019, 17:10
Оценка:  0
гость
Вонь исчезнет тогда, когда рагули станут как в "немытой" хоть раз в неделю мыться и менять нижнее белье причем на стиранное, а не ношенное друг у друга
гость  (аноним)  10.10.2019, 17:07
Оценка:  -1
гость
Пиздeц,заeбали цены. Я уже психом стал. Вчера с утра набил eбло в метро типу,вечером дaл пиздoв бабке за замечания что я курю в очереди на маршрутку. За бабку заступился парковщик,я и ему yeбал. Ну а хyли и так цены заeбали ещё и кто-то пиздeть будет где мне курить
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:47
Оценка:  0
гость
Когда вонь исчезнет в купе? До или после подорожания?
VVTF2wtf_uebok    10.10.2019, 16:50
Оценка:  -3
VVTF2wtf_uebok
Рэгуль, мойся и вонять не будет)))) Или ты думаешь, что в этих скотовозках будут ездить нищеброды и в них будет пахнуть фиалками)))
Via_dolorosa    10.10.2019, 17:10
Оценка:  0
Via_dolorosa
Сказало ватное отродье у которого пол страны в туалет ходят на очко на улицу в грязь и холод; расию уже поздно отмывать, только забором обнести что б вши не лезли на соседние страны.
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