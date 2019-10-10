Билеты в поездах подорожают – глава Укрзализныци Кравцов

Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о повышении тарифов. Подорожание коснется пассажирских и грузоперевозок. Об этом он сообщил в интервью Цензор.

Будущее повышение связано с запуском оптового рынка электроэнергии.

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"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - заявил он.

Какими будут тарифы – глаза УЗ сейчас сказать не может.

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"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии, - заявил Кравцов. - Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года".

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Мы также сообщали, что глава Укрзализныци отметил закупку супердорогих вышиванок и рушников. Тогда же он поручил произвести полный аудит процедуры закупок, осуществляемых Укрзализныцей.

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