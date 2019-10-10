От Жулян до Троещины: Поворозник рассказал, когда построят метро

По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет около 2 миллиардов долларов.

Первый заместитель КГГА Николай Поворозник рассказал, когда ждать строительства метро на Троещину. По его словам, для реализации данного проекта может потребоваться от 5 до 10 лет. Об этом он рассказал в интервью Хмарочос.

Почему затянулось строительство метро на Троещину?

По словам Поворозника, строительство могут профинансировать китайцы, однако им необходимы государственные гарантии.

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“У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит. По предварительным оценкам, речь идет о сумме 2 млрд долларов. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии. Правительство отказывается нам их предоставлять. Но вопрос можно поставить с другой стороны - метро нужно не только жителям Троещины, но и жителям Соломенки. Там тоже нет ни одной станции метро, ​​а ближайшая из них - Вокзальная, где утром огромные очереди. Поэтому линия метро, ​​которая протянулась бы от Жулян и на Троещину, могла бы решить проблемы с доступностью для обоих районов“ – отметил он.

Когда построят метро на Троещину?

По словам чиновника, “если будут средства, то можно строить и быстрее“.

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“По моему мнению, это перспектива 5-7-10 лет. Пока у нас есть только предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование, документ, который позволяет оценить затраты на строительство, часть предпроектной документации), однако нет ТЭО и самого проекта строительства метро в этот микрорайон“ – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину. Киевские власти договорились с правительством о списании 4 млрд грн.

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