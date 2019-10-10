"Не рассчитывали": Кличко объяснил рекордную стоимость Шулявского моста

Мер Киева пояснил, почему цена реконструкции возросла до более миллиарда гривен.

Мер Киева назвал причину повышения стоимости реконструкции Шулявского моста. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По словам мера, в первоначальную стоимость не были учтены все траты.

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“Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста“, - объяснил Виталий.

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По словам Кличко, сметы на реконструкцию открыты, а “проектная документация делается“. Также мер заявил о том, что все траты, включая допработы, предусмотреть невозможно.

По мнению Виталия Кличко, реконструированный Шулявский мост примут в эксплуатацию до конца 2019 года

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Как сообщалось 5 июля, постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться.

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