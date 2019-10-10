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"Не рассчитывали": Кличко объяснил рекордную стоимость Шулявского моста

Комментариев: 4
Мер Киева пояснил, почему цена реконструкции возросла до более миллиарда гривен.
Мер Киева Виталий Кличко
Мер Киева Виталий Кличко
НВ

Мер Киева назвал причину повышения стоимости реконструкции Шулявского моста. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По словам мера, в первоначальную стоимость не были учтены все траты.

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“Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста“, - объяснил Виталий.

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По словам Кличко, сметы на реконструкцию открыты, а “проектная документация делается“. Также мер заявил о том, что все траты, включая допработы, предусмотреть невозможно.

По мнению Виталия Кличко, реконструированный Шулявский мост примут в эксплуатацию до конца 2019 года

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Как сообщалось 5 июля, постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться.

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Теги: Виталий Кличко, Шулявский мост
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.10.2019, 18:31
Оценка:  0
гость
А сколько бабла еще распилят... Кличко не знал, что под асфальтом идут коммуникации? Если он и действительно так сказал ( а не вырвано из контекста), то зря киевляне выбрали его мэром. Боксер был отличный, градоначальник никакущий.
гость  (аноним)  10.10.2019, 18:23
Оценка:  0
гость
Клично сам признался, что строит мост наугад? Серьезно?
donizete    10.10.2019, 18:21
Оценка:  +2
donizete
Фантазер. Куча спецов, которые получают огромные деньги, и не могли рассчитать все риски и траты? Укатать всех этих проектировщиков вместе с мэром в асфальт пролета нового моста!
Глод    10.10.2019, 18:18
Оценка:  -1
Глод
Мост будет украшен стразами.
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