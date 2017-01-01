Украина обновила рекорд по импорту автогаза

Поставки сжиженного газа в Украину в сентябре выросли до 171 600 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.

Объемы поставок СУГ в Украину выросли на 42 000 тонн Слово и Дело

В сентябре объемы поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украину выросли на 42 000 тонн по сравнению с августом, до 171 600 тонн. Это максимальный месячный показатель импорта, сообщает профильное издание Argus

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По данным издания, больше всего автогаза в сентябре было ввезено по железной дороге – 115 500 тонн, или 67,3% всех поставок. Далее следуют поставки автомобилем (19,9%) и морским транспортом (12,8).

В предыдущий раз максимальные объемы импорта были зафиксированы два месяца назад - в июле, когда в страну было ввезено 170 800 тонн сжиженного газа.

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За январь-сентябрь, согласно подсчетам издания, Украина импортировала 1,2 млн тонн СУГ, увеличив поставки с аналогичным периодом предыдущего года на 126 100 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.

Напомним, летом автогаз в Украине дешевел девять недель подряд. С начала года цены снизились почти на две гривны.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен на автогаз называли скопившийся на рынке профицит ресурса.

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