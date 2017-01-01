Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина обновила рекорд по импорту автогаза

Комментариев: 0
Поставки сжиженного газа в Украину в сентябре выросли до 171 600 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.
Объемы поставок СУГ в Украину выросли на 42 000 тонн
Объемы поставок СУГ в Украину выросли на 42 000 тонн
Слово и Дело

В сентябре объемы поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украину выросли на 42 000 тонн по сравнению с августом, до 171 600 тонн. Это максимальный месячный показатель импорта, сообщает профильное издание Argus

Читай также: Пошлины против РФ: У Зеленского рассказали о ценах на топливо

По данным издания, больше всего автогаза в сентябре было ввезено по железной дороге – 115 500 тонн, или 67,3% всех поставок. Далее следуют поставки автомобилем (19,9%) и морским транспортом (12,8).

В предыдущий раз максимальные объемы импорта были зафиксированы два месяца назад - в июле, когда в страну было ввезено 170 800 тонн сжиженного газа.

Читай также: Вступили в силу пошлины на товары из РФ

За январь-сентябрь, согласно подсчетам издания, Украина импортировала 1,2 млн тонн СУГ, увеличив поставки с аналогичным периодом предыдущего года на 126 100 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.

Напомним, летом автогаз в Украине дешевел девять недель подряд. С начала года цены снизились почти на две гривны.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен на автогаз называли скопившийся на рынке профицит ресурса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: Украина, Импорт, сжиженный газ, автогаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь