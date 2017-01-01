В Нацбанке объяснили ситуацию с ценами

Инфляционное давление ослабляется из-за жесткой монетарной политики НБУ, что проявилось через обменный курс.

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Фактический показатель инфляции в Украине в сентябре на уровне 7,5% в годовом выражении оказался ниже официального прогноза Национального банка Украины (7,7%). Об этом говорится в комментарии НБУ.

В Нацбанке пояснили, что в сентябре ниже ожидаемых были темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего, благодаря дальнейшему укреплению гривни. Эти факторы перевесили влияние более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания.

"Фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в частности, из-за жесткой монетарной политики НБУ, что проявилось прежде всего через канал обменного курса гривни", - подчеркнули в НБУ.

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Отмечается, что влияние факторов предложения овощей, которые в значительной мере обусловили отклонения от прогноза инфляции в предыдущие периоды, также ослабляется. В

Нацбанке сообщили, что обновленная оценка инфляции и прогноз других макропоказателей будут обнародованы 24 октября.

Накануне сообщалось, что с приходом осени в Украине возобновился рост цен. В летние месяцы в Украине была зафиксирована дефляция в 1,4%, а в сентябре инфляция составила 0,7%.

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