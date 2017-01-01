Курсы валют на 11 октября: гривна вернулась к росту

Национальный банк укрепил гривну сразу на 17 копеек. На межбанке гривна также укрепилась.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября, укрепил гривну на 17 копеек по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 10 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2453,0569 гривны (-17,0432);

– 100 евро – 2705,7218 гривны (-6,6951).

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 13 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за евро.

Напомним, в НБУ объяснили, как формируется курс валют. Официальный курс украинской валюты формируется на основании данных за день на межбанке.

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