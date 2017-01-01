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Курсы валют на 11 октября: гривна вернулась к росту

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Национальный банк укрепил гривну сразу на 17 копеек. На межбанке гривна также укрепилась.
Гривна укрепилась
Гривна укрепилась
Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября, укрепил гривну на 17 копеек по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 10 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2453,0569 гривны (-17,0432);

– 100 евро – 2705,7218 гривны (-6,6951).

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 13 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за евро.

Напомним, в НБУ объяснили, как формируется курс валют. Официальный курс украинской валюты формируется на основании данных за день на межбанке.

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