Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Международный валютный фонд требует установить рыночные цены на коммуналку в Украине, сообщил президент.

Процент от дохода семьи на оплачивание коммуналки будет уменьшаться. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает РБК-Украина.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) требует рыночные цены.

Читай также: “Россия нам выкрутит руки“: Зеленский прокомментировал Северный поток 2 “МВФ, если будет честным, он требует рыночные цены. Так, рыночные цены для нашей страны - это какое-то увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки, этот процент должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен“, - заявил президент.

Также он отметил, что правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммунальных услуг.

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“Я могу сказать, что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать“, - сказал он.

Ранее премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление. Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

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