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Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Комментариев: 2
Международный валютный фонд требует установить рыночные цены на коммуналку в Украине, сообщил президент.
Правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммуналки
Правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммуналки
Офис президента Украины

Процент от дохода семьи на оплачивание коммуналки будет уменьшаться. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает РБК-Украина.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) требует рыночные цены.

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“МВФ, если будет честным, он требует рыночные цены. Так, рыночные цены для нашей страны - это какое-то увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки, этот процент должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен“, - заявил президент.

Также он отметил, что правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммунальных услуг.

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“Я могу сказать, что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать“, - сказал он.

Ранее премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление. Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

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Теги: Тарифы ЖКХ, МВФ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, коммуналка, Владимир Зеленский, коммунальные услуги, тарифы на воду, тарифы на газ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 11:27
Оценка:  -1
гость
А народ хочет рыночных з/п и пенсий !!!
sharry-sharry    11.10.2019, 11:21
Оценка:  -1
sharry-sharry
Кто бы сомневался..,сейчас все стрелки(по любому поводу и неудаче) будут переведены на МВФ ,на попередныкив и тд...
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