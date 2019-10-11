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Президент: Владельцы СМИ должны заниматься бизнесом, а не политикой

Комментариев: 2
Зеленский заявил о разработке нового законопроекта Министерством культуры, молодежи и спорта.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблеме влияния владельцев СМИ на редакционную политику собственных изданий. По его мнению, они должны заниматься бизнесом, а не политикой.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, деолигархизация должна лишить владельцев СМИ на редакционную политику своих изданий.

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“Деолигархизация медиа говорит о том, что все владельцы телевидения, СМИ, интернет-платформ, если у них очень большое влияние, должны быть бизнесменами, а не политиками. То есть миноритарными владельцами должны быть, у них может быть портфель 90%, 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ“, - заявил президент.

Владимир Зеленский анонсировал разработку нового законопроекта. Им займется Министерство культуры, молодежи и спорта.

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 “Это руководствуется только законом. Этот закон мы должны разрабатывать. Мы ожидали, что у нас сформируются полностью министерство, которым руководит господин Бородянский, и мы начнем - я жду“ – подчеркнул президент.

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Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, СМИ, олигархи, редакционная политика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 12:47
Оценка:  0
гость
так они и занимаются бизнесом.. выпускают тот контент который больше приносит денег...меньше бы крали политики, то меньше бы их туда тянуло..глядишь выгоднее было бы другой контент делать))
гость  (аноним)  11.10.2019, 12:40
Оценка:  0
гость
Тогда всё правительство и депутаты обязаны заниматься политикой , а не бизнесом!
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