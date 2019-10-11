Президент: Владельцы СМИ должны заниматься бизнесом, а не политикой

Зеленский заявил о разработке нового законопроекта Министерством культуры, молодежи и спорта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблеме влияния владельцев СМИ на редакционную политику собственных изданий. По его мнению, они должны заниматься бизнесом, а не политикой.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, деолигархизация должна лишить владельцев СМИ на редакционную политику своих изданий.

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“Деолигархизация медиа говорит о том, что все владельцы телевидения, СМИ, интернет-платформ, если у них очень большое влияние, должны быть бизнесменами, а не политиками. То есть миноритарными владельцами должны быть, у них может быть портфель 90%, 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ“, - заявил президент.

Владимир Зеленский анонсировал разработку нового законопроекта. Им займется Министерство культуры, молодежи и спорта.

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“Это руководствуется только законом. Этот закон мы должны разрабатывать. Мы ожидали, что у нас сформируются полностью министерство, которым руководит господин Бородянский, и мы начнем - я жду“ – подчеркнул президент.

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Напомним, Зеленский заявил, что своей главной задачей на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

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