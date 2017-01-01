Курсы валют на 18 октября: гривна приостановила падение

В пятницу доллар подешевеет на 10 копеек, а евро на 10 копеек подорожает. Курсы доллара на межбанке продолжают расти.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, усилил гривну по отношению к американскому доллару на 10 копеек и на 10 копеек ослабил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 17 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2473,3852 гривны (-10,1392);

– 100 евро – 2748,6730 гривны (+10,5873).

Читай также: Нардепы предлагают освободить от налогов зарплаты молодежи до 27 лет

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 22 копейки до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке до 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 27,70 гривен за евро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram