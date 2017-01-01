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Курсы валют на 18 октября: гривна приостановила падение

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В пятницу доллар подешевеет на 10 копеек, а евро на 10 копеек подорожает. Курсы доллара на межбанке продолжают расти.
НБУ усилил гривну на 10 копеек
НБУ усилил гривну на 10 копеек
Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, усилил гривну по отношению к американскому доллару на 10 копеек и на 10 копеек ослабил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 17 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2473,3852 гривны (-10,1392);

– 100 евро – 2748,6730 гривны (+10,5873).

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 22 копейки до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке до 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 27,70 гривен за евро.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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