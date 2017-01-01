Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк выявил 15 нелегальных обменников

Комментариев: 0
Сотрудники НБУ обнаружили нелегальные пункты обмена валюты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве.
НБУ регулярно проверяет обменники
НБУ регулярно проверяет обменники
Экономическая правда

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.

Читай также: НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны

Отмечается, что нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Также среди других нарушений были выявлены – проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: национальный банк украины, НБУ, обмен валют, Нацбанк, проверка, проверки, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь