Нацбанк выявил 15 нелегальных обменников

Сотрудники НБУ обнаружили нелегальные пункты обмена валюты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве.

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.

Читай также: НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны Отмечается, что нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Также среди других нарушений были выявлены – проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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