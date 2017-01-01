Нацбанк укрепил гривну
Национальный банк Украины на вторник, 22 октября, укрепил гривну по отношению к американскому доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 21 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2497,5156 грн.;
– 100 евро – 2790,4742 грн.
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Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,015-25,04, к закрытию котировки составили 24,87-24,91. Торги по евро начались с котировок 27,9142-27,9396, к закрытию котировки составили 27,7474-27,7895.
Ранее МВФ улучшил прогноз по курсу гривны на ближайшие пять лет. Гривна будет девальвировать более низкими темпами, чем прогнозировалось в предыдущем прогнозе фонда.
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