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НБУ выпустил монету с бойцом УПА к 75-летию освобождения Украины от нацистов

Комментариев: 5
Нардеп от партии Слуга народа раскритиковал новую монету.
Монета к 75-летию освобождения Украины
Монета к 75-летию освобождения Украины
t.me/MaxBuzhanskiy

Нацбанк выпустил монету к 75-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов. На монете изображен боец УПА.

Нардеп от Слуги народа раскритиковал юбилейную монету.

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“Возле советского солдата зачем-то изображен вояк УПА. Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Ее там и рядом не стояло“, - отметил он в телеграмм.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября Украина отказалась от мелких монет. Монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек перестали быть платежным средством.

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Теги: НБУ, монета, УПА, Макс Бужанский
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Комментариев (5)
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Мыкола    22.10.2019, 11:52
Оценка:  +1
Мыкола
Это наверное нацбанк хочет запечатлеть битву под Бродами ?
Операторська    22.10.2019, 11:48
Оценка:  -1
Операторська
імя цього слуги? бо аноніми коментатори нікого не цікавлять - - комуняцько-московитські вибл-ки
Антибес    22.10.2019, 11:58
Оценка:  -1
Антибес
Старушка Виолетта,не сомневайся,когда ты будешь подыхать в хосписе от онкологического заболевания,умоляя вколоть ещё тебе морфинов от чудовищной боли,этот"слуга народа"будет давать интервью журналистам твоего любимого 5-го кАнала.)))))
ThaiFever    22.10.2019, 11:43
Оценка:  +2
ThaiFever
нет ни одного зафиксированного боя УПА против нацистов , зато полно старых фото с нацистскими флагами и парады на оккупированных немцами землях , например фото Парад украинских националистов в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка,
Антибес    22.10.2019, 11:43
Оценка:  0
Антибес
"Вояки"залУПА действительно"освободили&quo t;сотни тысяч людей разных национальностей.От жизни"освободили".Жесто кости этих выблядков позавидовали бы даже мясники зондеркоманд СС,которые были отборными маньяками гитлеровской армии.
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