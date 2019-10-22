НБУ выпустил монету с бойцом УПА к 75-летию освобождения Украины от нацистов

Нардеп от партии Слуга народа раскритиковал новую монету.

Нацбанк выпустил монету к 75-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов. На монете изображен боец УПА.

Нардеп от Слуги народа раскритиковал юбилейную монету.

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“Возле советского солдата зачем-то изображен вояк УПА. Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Ее там и рядом не стояло“, - отметил он в телеграмм.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября Украина отказалась от мелких монет. Монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек перестали быть платежным средством.

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