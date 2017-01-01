Наличный доллар подешевел впервые за неделю

Американская валюта дорожала в обменных пунктах с прошлого вторника. Сегодня упала на 13-15 копеек.

Курс наличного доллара подешевел в обменниках впервые с прошлого вторника, сообщает BIN.ua.

Так, 22 октября курс продажи наличного доллара понизился на 14,70 коп. до 25,0834 UAH/USD, курс покупки - на 12,58 коп. до 24,7223 UAH/USD.

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Средний курс покупки евро понизился на 6,57 коп. до 27,4349 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,60 коп. до 27,9800 UAH/EUR.

В то же время, официальный курс гривны на 22 октября укрепился на 6 копеек - до 24,97 за доллар.

Ранее МВФ улучшил прогноз по курсу гривны на ближайшие пять лет. Гривна будет девальвировать более низкими темпами, чем прогнозировалось в предыдущем прогнозе фонда.

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