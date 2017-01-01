Сколько заплатили хору имени Веревки за скандальную песню о Гонтаревой

Инцидент прокомментировал генеральный директор Зиновий Коринец.

Скандальное выступление 95 квартала и хора им Г Веревки Скриншот

Песня Национального хора имени Григория Веревки и 95 квартала вызвала настоящий ажиотаж в Сети. Гендиректор хора Зиновий Коринец прокомментировал инцидент Цензору.

По мнению руководителя, в песне “ничего антигосударственного не было“.

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“Травля сейчас началась, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуацией с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Коломойского и ее“, - сказал он.

По его словам, инициатором выступления стал нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков. Также Зиновий назвал стоимость выступления.

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“Наши выступления все оплачиваются. Там были два выступления по 15 000 гривен по договору. Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов “, - подчеркнул он.

Напомним, Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву. 95-й квартал жестко пошутил по поводу сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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