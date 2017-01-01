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Транш ЕС: Киев должен выполнить еще одно условие

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Украина выполнила 11 из 12 условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, сообщила министр финансов.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
facebook.com/oksana.markarova

Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Униан.

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“По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие - это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве“, - сказала Маркарова.

По ее словам, необходимый законопроект разработан и активно обсуждается в профильных комитетах, и уже в ближайшее время Верховная Рада сможет его одобрить.

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Маркарова отметила, что после этого уже не будет никаких условий, которые будут останавливать, но чтобы начать выборку средств, нужно находиться в программе Международного валютного фонда.

“Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш“, - добавила министр.

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Теги: Украина, ЕС, Минфин, Евросоюз, транш, Финансовая помощь, Оксана Маркарова
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