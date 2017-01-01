Транш ЕС: Киев должен выполнить еще одно условие

Украина выполнила 11 из 12 условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, сообщила министр финансов.

Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Униан.

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“По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие - это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве“, - сказала Маркарова.

По ее словам, необходимый законопроект разработан и активно обсуждается в профильных комитетах, и уже в ближайшее время Верховная Рада сможет его одобрить.

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Маркарова отметила, что после этого уже не будет никаких условий, которые будут останавливать, но чтобы начать выборку средств, нужно находиться в программе Международного валютного фонда.

“Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш“, - добавила министр.

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