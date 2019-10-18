Как изменились доходы и расходы украинцев за последние 5 лет – инфографика

Журналисты сравнили заработные платы и расходы на коммунальные услуги за последние 5 лет.

В 2014 году средняя зарплата составляла 3 тыс 370 грн, сейчас же – 10 тыс 537 грн. Если в гривне темпы роста составляют 212,7%, то в долларах всего 62,5%. Об этом сообщает Слово и Дело.

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“Минималка“ в течение 5 лет возросла с 1 тыс 218 до 4 тыс 173 грн, а минимальная пенсия – с 949 грн до 1 тыс 564 грн.

Иностранные валюты сильно подорожали. В 2014 году доллар стоил 13,11 грн, сейчас – 25,23 грн. Евро возросло в цене с 17,29 до 27,94 грн.

Как изменились расходы украинцев за последние 5 лет?

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“В 2014 году 1 кВт/ч стоил от 31 до 42 копеек, сейчас – от 90 копеек. Газ подорожал на 383%. За холодную воду киевляне стали платить больше на 191,6%, а за горячую, которая еще и не всегда бывает, платим на 290% больше, чем в 2014 году“ – говорится в сообщении.

В 2014 году отопление 1 кв м обходилось в 9 грн 22 копейки, сейчас же – 38 грн 5 копеек.

Как изменились цены на топливо и проезд?

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А-95 в 2014 году стоил 17 грн 10 коп, сейчас – 28 грн 53 коп. Дизтопливо подорожало с 16 до 27 грн. Проезд в метро 5 лет назад стоит 2 гривны, сейчас 8. Стоимость поездки в троллейбусе или трамвае возросла с 1,5 грн до 8 грн.

Как изменились доходы и расходы украинцев за последние 5 лет Слово и Дело

Ранее сообщалось о том, на какие хитрости идут украинцы, чтобы получить субсидию. Если льготника уличили в обмане, то субсидию придется вернуть.

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