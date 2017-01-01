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Курс валют на 23 октября: гривна усилила рост

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки – до 24,87 гривен за доллар, курс в покупке упал на три копейки – 24,84 гривен за доллар.
Гривна снова подорожала
Гривна снова подорожала
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 23 октября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на 13 копеек – до 24,84 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 22 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2484,4629 гривны (-13,0527);

– 100 евро – 2765,2072 гривны (-25,2670).

Напомним, на вторник, 22 сентября, Нацбанк укрепил гривну на шесть копеек – до 24,97 гривен за доллар.

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