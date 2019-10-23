Кабмин изменил правила получения субсидий

Теперь субсидии смогут оформить лишь те семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 20% от общего семейного дохода.

Кабинет министров принял решение изменить правила получения субсидий для украинских граждан. Теперь такую возможность будут иметь лишь те семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 20% от общего семейного дохода. До этого показатель составлял 15 %.

От этом сообщает ТСН.

Новые правила прописаны в новоутвержденном Кабмином постановлении №878 от 20 октября 2019 года, опубликованном на правительственном портале. Там указано, что следует “в абзаце пятом пункта 1 постановления Кабинета министров Украины от 27 июля 1998 г. №1156 цифры “15“ заменить цифрами “20“.

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Такие изменения могут стать неприятной новостью для большинства семей, так как они теперь будут лишены права на получение субсидии.

Стоит отметить, что Программа действий правительства гласит, что оно стремится сделать так, чтобы семейные расходы на коммунальные услуги не превышали 15% от общего бюджета.

В этом же постановлении указано, что некоторые категории населения смогут получить субсидии по упрощенной процедуре.

Напомним, что общая сумма субсидий с начала года выросла почти на четверть. Средний размер субсидии увеличился на 13%.

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