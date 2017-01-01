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Министр финансов получает меньше, чем ее заместители

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Оклад одного из заместителей Маркаровой составил почти 60 000 гривен .
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
facebook.com

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой за прошедший месяц составила 36, 4 тысячи гривен. Ее же заместители получили от 17,4 тысяч гривен до 64,5 тысяч гривен. Это свидетельствует о том, что оклад у министра меньше, чем у некоторых ее помощников. 

Об этом сообщают Украинские новости.

Сумма, начисленная Маркаровой в сентябре, составила 36 384 гривн. Из этой суммы должностной оклад за отработанное время составляет 16 000 гривен. 20 320 – это надбавки. Индексация составила 64 гривны.

Зарплата министра финансов
Зарплата министра финансов
ukranews.com

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В то же время, заместитель Маркаровой Юрий Гелетий получил 57 050 гривен,  Геннадий Плиса - 17 466 гривен, Василий Шкураков - 64 524 гривны.

Напомним также, что недавно Маркарова рассказала о деталях переговоров с МВФ.

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Теги: Маркарова, Минфин, зарпалата, гелетий, министерства в Украине
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