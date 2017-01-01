Курс валют на 24 октября: гривна немного подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 15 копеек – до 25,02 гривен за доллар, курс в покупке поднялся также на 15 копеек – 24,99 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 24 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на пять копеек – до 24,89 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 23 октября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2489,2529 гривны (+4,7900);

– 100 евро – 2768,7960 гривны (+3,5888).

Напомним, на среду, 23 сентября, Нацбанк укрепил гривну более чем на 13 копеек – до 24,84 гривен за доллар.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 15 копеек – до 25,02 гривен за доллар, курс в покупке поднялся также на 15 копеек – 24,99 гривен за доллар.

Напомним, что недавно Кабмин изменил правила получения субсидий.

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