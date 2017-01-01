Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний

Трудовые отношения с руководителями Укрспецэкспорта и Спецтехноэкспорта прекращены с целью "реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий".

Государственный концерн Укроборонпром приостановил действие контрактов с руководителями госкомпании (ГК) Укрспецэкспорт Сергеем Проскуркиным и госпредприятия (ГП) Спецтехноэкспорт Владиславом Бельбасом. Объявлен отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний, сообщается на сайте Укроборонпрома в среду, 23 октября.

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Отмечается, что трудовые отношения с руководителями Укрспецэкспорта и Спецтехноэкспорта прекращены с сегодняшнего дня "с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий".

Заявки претендентов на эти должности в рамках объявленного 23 октября отбора принимаются до 13 ноября.

На период отбора обязанности генерального директора ГК Укрспецэкспорт возложены на Вадима Кожевникова, а руководство ГП Спецтехноэкспорт будет осуществлять Евгений Ларин.

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"Это важный этап первой структурной реформы новой команды Укроборонпрома по трансформации функции экспортных продаж. Новые руководители возьмут на себя ответственность за рост экспортной выручки госконцерна, повышению зарплат и бонусов, внедрение современных технологий продаж и маркетинга, оптимизацию структуры и сокращение численности", – написал заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facebook.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время во всех спецэкпортерах концерна работает 1500 человек.

Бондарь также сообщил, что гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус получил допуск к гостайне.

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"Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ждал отрицательного решения по этому вопросу, генерировал контрмеры, саботировал изменения и устраивал провокации у меня есть сообщение: спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану – свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не поможет", – написал Бондарь.

Он также напомнил, что через два дня завершается подача кандидатур на позиции гендиректоров одних из крупнейших компаний концерна – Зоря Машпроект, ЖБТЗ и Завода им.Малышева.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром изменит форму организации. Концерн планируют трансформировать в холдинговую компанию. Также Укроборонпром проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников.

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