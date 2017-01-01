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Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020

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Наша страна поднялась сразу на 7 позиций.
Вести бизнес в Украине стало легче
Вести бизнес в Украине стало легче
depositphotos.com

Украина улучшила позиции в известном рейтинге Doing Business-2020. Наша страна поднялась на 7 позиций, заняв 64 место среди 190 стран.

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Об этом сообщает Урядовый портал.

Правительство считает, что это положительный сигнал для украинских предпринимателей и что такая новость является призывом к действию для иностранных инвесторов.

''Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций - это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и ''зеленый свет'' для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции'', - комментирует результаты рейтинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

  • На повышение позиции повлияли:

“Подключение к электросетям“: упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения.

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“Международная торговля“: упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров.

“Регистрация имущества“: повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации имущества.

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“Доступ к кредитам“: улучшение за счет улучшения доступа к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

Напомним, премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление.

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Теги: Doing Business, Гончарук, Кабмин, рейтинг стран, инвестирование
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