Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business-2020

Наша страна поднялась сразу на 7 позиций.

Украина улучшила позиции в известном рейтинге Doing Business-2020. Наша страна поднялась на 7 позиций, заняв 64 место среди 190 стран.

Читай также: Стал известен размер зарплаты премьер-министра Украины

Об этом сообщает Урядовый портал.

Правительство считает, что это положительный сигнал для украинских предпринимателей и что такая новость является призывом к действию для иностранных инвесторов.

''Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций - это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и ''зеленый свет'' для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции'', - комментирует результаты рейтинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На повышение позиции повлияли:

“Подключение к электросетям“: упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения.

Читай также: Курс валют на 24 октября: гривна немного подешевела

“Международная торговля“: упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров.

“Регистрация имущества“: повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации имущества.

Читай также: Кабмин изменил правила получения субсидий

“Доступ к кредитам“: улучшение за счет улучшения доступа к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

Напомним, премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram