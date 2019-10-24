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В Нафтогазе раскритиковали Кличко за решение отапливать пустые классы

Комментариев: 4
Чиновники Нафтогаза сообщили о том, что в Киеве еще неделю будет теплая погода.
Мер Киева Виталий Кличко
Мер Киева Виталий Кличко
фейсбук

В Нафтогазе раскритиковали решение киевских властей из-за преждевременного начала отопительного сезона. По их словам, “в Киеве еще неделю будет держаться теплая погода“.

Об этом заявили в пресс-службе.

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“Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет тепло. Ближайшее похолодание ожидается в следующий вторник - температура будет до +8, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируется до +11“ – говорится в сообщении

К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла – заявили в Нафтогазе

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“Мы понимаем беспокойство в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух“ – продолжили в сообщении.

Ранее Гончарук рассказал, повысят ли тарифы на отопление. Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

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Теги: Нафтогаз, Кличко, критика, отопительный сезон
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.10.2019, 11:25
Оценка:  0
гость
А тем временем украинский пенсионный фонд обворовал пенсионеров востока луганской и донецкой областей на 35 миллиардов гривен. И все одно хныкают что пенсионный фонд в дефиците. При чем "дотационный" Крым исключен из выплат ПФ Украины!
Мыкола    24.10.2019, 11:15
Оценка:  0
Мыкола
Что-то "Нафтогаз" не возмущало раннее начало отопительного сезона в ряде западных областей. Боялись, очевидно, что к ним придут "активисты" А вот когда киев захотел тепла, тут они воспротивились, решили поэкономить.А когда вернете 6 миллионов долл. в виде премии?
гость  (аноним)  24.10.2019, 11:07
Оценка:  0
гость
Идите на х...у...й, не трогайте Кличка.
гость  (аноним)  24.10.2019, 11:04
Оценка:  0
гость
Ну да! А про то что здания надо просушивать и прогревать в нахтотгазе не думают? Сырость, плесень, осыпание краски и штукатурки не пойдут на пользу помещениям и ученикам.
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