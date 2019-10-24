В Нафтогазе раскритиковали Кличко за решение отапливать пустые классы

Чиновники Нафтогаза сообщили о том, что в Киеве еще неделю будет теплая погода.

В Нафтогазе раскритиковали решение киевских властей из-за преждевременного начала отопительного сезона. По их словам, “в Киеве еще неделю будет держаться теплая погода“.

Об этом заявили в пресс-службе.

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“Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет тепло. Ближайшее похолодание ожидается в следующий вторник - температура будет до +8, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируется до +11“ – говорится в сообщении

К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла – заявили в Нафтогазе

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“Мы понимаем беспокойство в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух“ – продолжили в сообщении.

Ранее Гончарук рассказал, повысят ли тарифы на отопление. Правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы, но, по словам Гончарука, такое решение принимает не только Кабмин.

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