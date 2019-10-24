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Нардепы предлагают легализировать блокчейн и криптовалюты в Украине

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Новый закон будет регулировать украинские криптовалютные операции.
Украина планирует узаконить криптовалютный бизнес
Украина планирует узаконить криптовалютный бизнес
depositphotos.com

Верховная Рада Украины планирует принять законы, которые будут регулировать криптоактивы, а также деятельность, которая с ними связана в пределах Украины.

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Об этом написал представитель депутатского объединения “Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий (от “Слуги народа) в Facebook.

Раньше Кабмин уже сообщал, что майнинг криптовалюты будет легализован в течение 2-3 лет.

Сейчас депутаты планируют внести изменения в Налоговый кодекс, официально разрешив использование терминов “майнинг, “виртуальный актив, “криптоактив и других.

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Также депутаты планируют внести изменения в законы о противодействии отмыванию средств, где учтут криптовалютную деятельность.

В нашей работе по блокчейнизации страны сегодня нет соперников, есть только объединение людей, представителей законодательных и исполнительных органов власти, юридических компаний, ключевых игроков криптовалютного бизнеса , которые наконец договорились”, - написал Жмеренецкий.

Чиновник уверен, что Комитет по вопросам цифровой трансформации и Blockchain4Ukraine обеспечат законодательную базу, Министерство цифровой трансформации воплотит законы в жизнь.

“Через две недели 50 народных депутатов Украины внесут эти законопроекты в ВРУ, и вместе с Кабинетом министров мы предложим Президенту Владимиру Зеленскому определить их как неотложные для быстрого рассмотрения, ведь это огромный потенциал экономического роста, который составит миллиарды долларов. То есть до Нового года мы запустим новую эпоху блокчейн-экономики в Украине”, - акцентировал Жмеренецкий.

Напомним, что в Украине могут появиться обличители коррупции, которых власти будут мотивировать финансовым вознаграждением.

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Теги: криптовалюта, криптовалютный бизнес, биткоин, ВР
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Комментариев (2)
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vlabzh    24.10.2019, 12:33
Оценка:  0
vlabzh
Блокчейн - это метод, с помощью которого можно реализовать
достоверный учёт больших данных разной природы. Это достигается
созданием копий всей базы при добавлении очередной транзакции.
Ясно, что для этого потребуются большие затраты памяти и времени
счёта, а следовательно и электроэнергии.
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 12:27
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Легче будет взятки брать, не проследить!
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