"Инфраструктура изношена": Гончарук рассказал о рисках отопительного сезона

По словам премьер-министра, в целом страна готова к отопительному сезону.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал готовность страны к отопительному сезону. По его мнению, аварийные и внештатные ситуации могут повторяться из-за изношенности инфраструктуры.

Об этом премьер заявил во время брифинга Об итогах заседания правительства.

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“В Украине традиционно очень изношенная инфраструктура. Поэтому, мы ожидаем, что ситуация с авариями, с внештатными ситуациями в разных городах будет повторяться. Проблем мы никаких сейчас не видим, как я сказал, кроме нескольких городов“ - заявил Гончарук.

По мнению премьера, Украина готова к отопительному сезону.

В целом, по Украине, я могу сказать, что страна к отопительному сезону готова. Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет - подчеркнул он

Ранее Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно. По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.

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